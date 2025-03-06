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台灣恐怖鄉野傳說搬大銀幕「黃衣小飛俠」釋預告

2025/3/6 13:51（3/6 14:58 更新）
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電影「山忌 黃衣小飛俠」改編自台灣恐怖鄉野傳說，由演員劉以豪（右起）、袁澧林、曹佑寧合作演出。（威視電影提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月6日
電影「山忌 黃衣小飛俠」改編自台灣恐怖鄉野傳說，由演員劉以豪（右起）、袁澧林、曹佑寧合作演出。（威視電影提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）「紅衣小女孩」團隊打造新恐怖國片「山忌 黃衣小飛俠」將於6月6日上映，今天釋出前導預告，其中出現山林間出現黃色雨衣的詭異身影，改編自台灣知名的恐怖鄉野傳說。

黃衣小飛俠是台灣具代表性的鄉野傳說之一，最早是從山屋管理員的親身經歷開始傳出，也有登山客曾在多處的山林間看見穿著黃色雨衣並頭戴斗笠的詭異身影，更令人害怕的是，傳說指出只要與他對視或是跟隨他就會在山林間迷路，甚至永遠消失。

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電影由金鐘提名導演蔡佳穎執導，演員劉以豪、袁澧林、曹佑寧主演，講述3名大學生登山時遭遇「鬼打牆」的離奇過程，劇組今天釋出前導預告。

劉以豪表示，私下幾乎不看恐怖片，但首次挑戰驚悚題材仍硬著頭皮看完導演指定的片單，「我會把聲音轉到最小，全程遮著眼睛從指縫看完。」自認對聲音敏感的袁澧林則說，平時也不敢進戲院看恐怖片，卻要為此在短時間內看完多部恐怖片，導致身心大受影響。曹佑寧是3人中膽子最大的，平時就愛看恐怖片，他說：「這部電影以真實靈異傳說為核心，探討人在面對未知事物時的選擇，非常吸引我。」（編輯：李亨山）1140306

#曹佑寧
#蔡佳穎
#劉以豪
#袁澧林
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