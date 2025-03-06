越南影帝來台拍戲「被欺負」稱張鈞𡩋是壞朋友

（中央社記者洪素津台北6日電）越南影帝連炳發在戲劇「化外之醫」演出在台密醫，因身分關係受到不少災難和歧視，連炳發開玩笑表示「大家都欺負我」，還稱張鈞𡩋「她是壞朋友」，因為和張鈞𡩋在劇中有不少衝突戲。

戲劇「化外之醫」今天舉行上檔記者會，監製湯昇榮、導演廖士涵、詹淳皓、編劇張世嫺、演員張鈞𡩋、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏（爆花）、黃大煒盛裝出席，此次越南影帝連炳發特地來台，他回憶當時首度來台拍攝，「儘管我們有語言上的一些障礙，不過張鈞𡩋很專業，所以我跟她合作的時候感到非常的安心。」

連炳發在劇中的飾演在台密醫，因為身分不合法，引爆一連串的阻礙，他逗趣說：「大家都欺負我」，還指名張鈞𡩋是壞朋友，「我都被張鈞𡩋欺負，她是壞朋友」，張鈞𡩋則在旁說因為連炳發身材很好，到台灣還會街拍，「我都會虧他很厲害喔、胸肌很大喔、來台灣比我還熟喔、粉絲很多喔！」

連炳發在影集中大露「八塊肌」，張鈞𡩋分享在劇中有一場為連炳發胸口擦傷口的畫面，她笑說：「擦傷口很不平整，（胸部）凸起來這樣合理嗎？其實很害羞，不會盯著他看。」張鈞𡩋還爆料蔡亘晏在拍攝時一直盯著連炳發的胸肌看，蔡亘晏大笑說：「人生不容易，總是要走一些崎嶇的路。」

連炳發除了和張鈞𡩋有很多對手戲，在劇中和楊一展也有不少交流，2人私下還會一起舉啞鈴練胸肌，記者會上連炳發還格外感謝楊一展的照顧，用中文說：「我大哥。」楊一展也大讚連炳發很帥，至於2人胸肌誰比較厲害，楊一展謙虛說自己已是中年男子，但身材也是要維持一下，笑稱：「該在的還是在！」

「搖滾教父」黃大煒將影集處女秀獻給「化外之醫」，黃大煒原本一直拒絕演出，他表示女友甚至離家出走5次才說服他參演，但演出後心得滿滿，笑說：「我花了很多時間背英文台詞，一到場導演就叫我說廣東話，感覺被丟進火爐裡，直接叫我演。」

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飾演檢察官的許安植則全程穿著高跟鞋拍攝，除穿高跟鞋奔跑外，在劇中崩潰情緒也不少，她表示這次演出有很大的突破，希望讓大家可以看見不一樣的許安植；夏騰宏在劇中飾演警察，一登場就要狂追嫌疑犯，他則特地上網研究跑步時的表情，希望在跑步時也可以相當帥氣。

「化外之醫」將於8日起每週六晚間9時在公視播出，每次播出2集，共11集；同日晚上10時（台灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。（編輯：李亨山）1140306

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