王大陸風波纏身 周曉涵：情緒管理很重要

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（中央社記者洪素津台北6日電）演員周曉涵近來努力挑戰新戲路，日前拍攝電影「腹喜」和王大陸有場對戲，而王大陸近來風波纏身，周曉涵形容對方像大男孩一樣，有時可能沒控制好情緒，呼籲情緒管理很重要。

王大陸近日風波纏身，行為備受爭議，被查出涉嫌教唆找人毆打Uber司機，檢方訊問後，以新台幣500萬元交保。周曉涵今天出席活動，她表示去年和王大陸在電影「腹喜」有一場對戲，面對王大陸近日的風波，周曉涵表示很驚訝，但兩人其實並不熟悉。

周曉涵分享，在拍戲時因為生理期到，氣色不太好，王大陸還主動關心，甚至還用自己的帳號叫外送平台送暖暖包，認為王大陸很暖心，「王大陸就像一個大男孩，有時候可能控制不了情緒。」而聽聞王大陸將入伍，周曉涵也喊話，希望對方能在當兵期間達到身心靈平衡，成為更好的人。

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由於王大陸涉案，電影「腹喜」被傳出會換角重拍，擔憂無法上架，周曉涵表示，自己沒有聽說過，一切都要看劇組的決策，但她也說，不管如何，自己從拍攝中獲得很多，她說：「不論這部作品是否會如期上檔，對我而言都是很珍貴的過程。」

周曉涵日前演出戲劇「商魂」有大尺度的演出，她也期待挑戰更多不同的角色，並表示只要有好的劇本與好的角色，尺度全開都不是問題，並對業界導演們喊話：「希望有機會能有更多不同的電影讓我挑戰，一步步往自己的目標金馬前進！」（編輯：陳政偉）1140306