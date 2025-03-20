鍾宜杰「民主之眼」三部曲 盼推至校園與國際

（中央社記者洪素津台北20日電）導演鍾宜杰攝製「民主之眼」三部曲紀錄片，影片見證台灣民主之路的艱辛，盼把紀錄片推出國際和校園，讓下一代知道民主得來不易，也讓各國知道我們的民主不是從天上掉下來的。

「民主之眼」三部曲紀錄片，透過1980年代崛起的新聞攝影記者的鏡頭與親身經歷，再現台灣社會邁向民主的歷程。今天鍾宜杰帶著紀錄片從台北科技大學開跑，並和大學生一起對談。

鍾宜杰曾在路透社、中國時報、自立早報任職，他在對談中分享自己原本要當工程師但對攝影有著濃厚興趣，鍾宜杰在大學時期就參加攝影社到處拍照，拍到後來覺得自己應該不僅僅只是拍攝花和夕陽，這才決定當攝影記者記錄台灣社會運動。

鍾宜杰提到當自己是大學生時，在台北車站看到警察抓人、打人，「我當下是嚇到兩腳發軟，有想過就去拍拍花就好，但我發現我還是想了解、想靠近社會運動，了解後才發現自己有多無知」，於是鍾宜杰便一頭栽進記錄寫實攝影的世界。

紀錄片中，有從社會運動的風起雲湧、政治衝突的驚濤駭浪、人民爭取自由的奮鬥，每張照片都是歷史的定格，每個事件都見證了民主的足跡，共同勾勒出台灣民主發展的重要篇章，鍾宜杰說：「很多人不關心政治，但不去了解政治，政治就會找你麻煩，這也是我為什麼放棄當工程師的原因之一。」

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鍾宜杰全心投注拍攝紀錄片，不過拍攝、收集畫面的過程中遇到很多困難，影片中見證民主過程的人逐漸凋零，拍攝過程跟時間賽跑，再者現實面就是籌錢的困難，「很多畫面都要授權費，光一個20秒的畫面就要花新台幣6萬元，現在要後製，又要剪接翻譯成國際版，所以花個200萬跑不掉」，同時鍾宜杰也推動募款來後製，希望大家一起見證台灣的民主艱辛。

鍾宜杰指出，希望可以把紀錄片推廣至校園，希望有校園的公播版，讓年輕的一代知道台灣民主不易；也盼能把紀錄片推至國際，「民主不是從天上掉下來的，是我們努力爭取的，也希望其他國家，都可以跟我們站在同一陣線」。（編輯：李亨山）1140320