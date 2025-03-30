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文姿云斜槓主持綜藝節目 淚憶奧運奪牌心路歷程

2025/3/30 14:44（3/30 15:56 更新）
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空手道好手文姿云（左）斜槓主持實境節目「不在我的世界當勇者」，與演員、主持人喬瑟夫（右）挑戰射箭。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月30日
空手道好手文姿云（左）斜槓主持實境節目「不在我的世界當勇者」，與演員、主持人喬瑟夫（右）挑戰射箭。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）奧運空手道銅牌得主文姿云斜槓主持綜藝節目「不在我的世界當勇者」，這次隨節目挑戰射箭，胡宇威分享人生經歷，讓文姿云回想到苦練空手道到奪牌的過程，忍不住在鏡頭前淚崩。

胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、超認真少年主持實境秀「不在我的世界當勇者」，繼上次鋸木大戰後，他們展開全新射箭挑戰，所有人從零開始學習基本動作，拉弓、瞄準到射出，每一步都不容馬虎。

射箭不僅考驗穩定度，更挑戰專注力。節目製作單位今天發出新聞稿分享主持群的挑戰過程，看似嬌小的林莎首箭就射出高分9分，震撼全場。大霈因為太過緊張而「手感迷航」，自認「箭都拿不穩，真的表現得很不好。」郭芝吟則認同教練的一句話：「活在當下，接受當下的自己，勇敢面對挑戰。」

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而一向擅長運動的全能隊長胡宇威，面對射箭卻是初體驗，他直言：「從沒接觸過這樣的運動，完全只能靠瞬間的感覺來抓準。」

胡宇威還在節目中分享人生挑戰歷程，讓文姿云很有感，想起自己苦練空手道，以及如何努力才奪下銅牌的心路歷程。文姿云更在鏡頭前落淚，情緒滿到回房還在哭，用了好多衛生紙。（編輯：張雅淨）1140330

#大霈
#文姿云
#胡宇威
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