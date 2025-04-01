「披頭四」電影將開拍 金獎導演山姆曼德斯4部曲呈現

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（中央社拉斯維加斯31日綜合外電報導）英國導演山姆曼德斯今天宣布，將在同一個月內推出4部英國傳奇樂團「披頭四」的電影，他說，這會是一場「讓人欲罷不能的觀影體驗」。

法新社報導，這場由4部影片組成的電影盛宴，將於2028年4月上映，每部聚焦「披頭四」（The Beatles）不同成員，保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）飾演保羅麥卡尼（Paul McCartney），貝瑞柯根（Barry Keoghan）出演林哥史達（Ringo Starr），約翰藍儂（John Lennon）由哈里斯迪金森（Harris Dickinson）演出，喬治哈里遜（George Harrison）則由約瑟夫奎恩（Joseph Quinn）扮演。

山姆曼德斯（Sam Mendes）在拉斯維加斯CinemaCon年度電影產業大會上說道：「每個故事都是從其中一名成員的角度出發講述，以不同方式交疊，有時重疊，有時不重疊。」

「他們是4個截然不同的人，或許這是讓人更深入了解他們的機會，但整體而言，4部電影講的都是史上最偉大樂團的故事。」

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山姆曼德斯表示，拍攝工作即將開始，預計會花上一年多的時間；但他並未透露4部片具體的上映順序。

以「美國心玫瑰情」（American Beauty）贏得奧斯卡最佳導演的山姆曼德斯解釋：「多年來我一直想拍披頭四的電影，一度放棄，因為覺得這樂團的故事太大了，放不進一部電影裡，但要是拍成迷你影集，感覺好像又不太對。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140401