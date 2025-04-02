「百年原殤」現原民歷史 耆老口述登銀幕走向國際

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（中央社記者洪素津台北2日電）劇情短片「百年原殤」完整呈現原住民族重大歷史事件，為讓歷史準確呈現，製作團隊們深入各族部落進行田野調查與口述歷史收集，由族人親述真實歷史，讓歷史可以重現並走向國際。

劇情短片「百年原殤」是原住民族電視台製作的紀錄片暨類戲劇片，此片完整呈現3大原住民族重大歷史事件，有「Cepo'戰役」、「太魯閣族抗日戰役」及「大豹社抗日戰爭」，核心使命在於教育推廣與深化歷史認識，從原住民族視角詮釋歷史，讓原住民族的故事成為主流敘事的一部分，不再是被遺忘的角落。

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而為了讓這段歷史更準確的呈現，製作團隊透過新聞稿分享，他們深入各族部落進行田野調查與口述歷史收集，根據耆老們的記憶與智慧，加上嚴謹的史料考證，共同構成這些作品的根基。更藉由原住民族的導演以及演員們一同的加入，讓觀眾得以透過原住民族自身的眼光，重新認識這片土地上曾經發生的真實故事。

原住民族電視台5日起首播阿美族「Cepo'戰役」，接續6日播出太魯閣族抗日戰役，以及12日泰雅族「大豹社抗日戰爭」。國際平台TaiwanPlus也將於13日於官網平台播出。（編輯：李亨山）1140402