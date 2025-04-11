金馬影帝陳以文高中曾迷惘 父母開明成就表演路

（中央社記者龍柏安台北11日電）身兼導演、編劇、演員於一身，曾獲金馬影帝殊榮的陳以文，高中畢業後一度很迷惘，他慶幸父母的包容與開明，讓他找到方向並在藝術表演這條路上精進。

陳以文在2019年以「陽光普照」一片拿下金馬影帝，但他的演藝之路一開始並不清晰，他在公視節目「誰來晚餐」中透露，高中畢業後他一度對未來茫然，也曾在餐廳打工，最後決定考戲劇系，雖然經歷落榜，所幸重考後仍順利上榜。

由於受訪家庭的小孩都對影視產業很有興趣，陳以文以過來人身分勉勵他們，強調要學表演就會涉獵很多東西，不管是武術、騎馬、唱歌等，這些都是作為演員很基本且需要的東西。

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回首自己的表演之路，陳以文很慶幸父母沒有過多干涉或反對，從小也讓他培養各種興趣，甚至身為家中獨子，爸媽也沒給他成家立業的壓力，讓他可以專心在藝術表演精進。他並透露，父母可能不理解他在做什麼，但沒阻止他，「我覺得在這個角度上，他們是挺開明的。」

「誰來晚餐16」每週五晚間9時於公視頻道首播，「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：管中維）1140411