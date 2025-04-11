蔡琴不期待大巨蛋開唱 蔡詩萍：怕歌迷爬樓梯危險

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）歌后蔡琴表示不期待在大巨蛋開唱，台北市文化局長蔡詩萍、市長蔣萬安都說，蔡琴擔心歌迷有年紀，爬樓梯不方便；台北國際會議中心是緩坡，相較下較適合，「蔡琴沒別的意思」。

蔡琴昨天表示，一點都不期待在大巨蛋開唱、她要觀眾安全；蔣萬安昨天在議會被問到此事，蔡詩萍表示，跟蔡琴是好友、會跟蔡琴溝通。

蔡詩萍昨天晚間在臉書發文說，他跟蔡琴是老朋友，蔡琴的本意是歌迷年紀不小，要在上上下下的階梯移動，她於心不忍；她喜歡歌唱，樂此不疲，因此她不會以場地大小來考量演唱，而是以讓歌迷舒服安全地聽她的歌，享受她的演出為優先選擇。

蔡詩萍今天赴議會備詢接受媒體採訪時重申，蔡琴的意思是不希望歌迷爬樓梯上上下下的很危險，台北國際會議中心（TICC）是緩坡、比較適宜，沒有別的意思。

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蔡詩萍說，蔡琴這番話也是提醒，演唱會經濟除了效益外，也要注重讓不同族群在不同場館都能安全舒服，已把意見帶回市府作為以後辦活動的參考。

蔣萬安隨後進入議會被媒體問到此事時說，蔡琴的考量是覺得長輩爬樓梯比較陡、不方便，會回過頭檢視小巨蛋、大巨蛋對長輩的友善程度。他說自己也是歌迷，若時間允許會去聽蔡琴演唱會。（編輯：黃名璽）1140411