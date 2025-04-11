品冠今夜忍不住再來哈囉音樂會 6/8重返台北

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）出道第30年的歌手品冠去年音樂會「品冠今夜來哈囉」深受歡迎，在粉絲敲碗下，6月8日重返台北市「今夜老黃忍不住再來哈囉！！Hello Victor Live」，期許有更豐富內容。

根據寬宏藝術經紀股份有限公司今天發布新聞稿，品冠表示，每次站上舞台，看到台下滿滿歌迷跟著一起唱，創造更多美好回憶，6月又可和歌迷相聚，唱一些平常大型演唱會較不會唱到的歌。

根據新聞稿，演唱會名稱是品冠與團隊會議討論時提出，延續原演唱會名稱，融入幽默與親切感。「老黃」是粉絲對品冠的暱稱，「忍不住再來」代表對舞台與歌迷深深熱愛。

品冠經典代表作包括「我以為」、「門沒鎖」、「疼你的責任」、「那些女孩教我的事」、「隨時都在」與「無可救藥」。

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他說，延續去年驚喜歌單，除他的招牌歌，也準備一些鐵粉一直敲碗的B面遺珠歌曲，還有心頭好的寶藏歌曲，希望來得及首唱全新單曲。

音樂會15日中午12時在寬宏售票、萊爾富及OK便利超商開賣，6月8日在台北華山1914文化創意產業園區中5A館演出。（編輯：李明宗）1140411