影評張昌彥獲北影卓越貢獻獎 致力台日交流

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（中央社記者王心妤台北14日電）第27屆台北電影節今天公布，卓越貢獻獎將頒給資深影評張昌彥，他從80年代起就致力於台日交流。張昌彥表示，做電影不是為了掌聲，只是專注畢生熱愛，且持續做下去。

根據台北電影節提供資料，張昌彥從日本早稻田大學研究所畢業後，回台投身劇本教學，將成瀨巳喜男、小津安二郎、黑澤明等日本「作者電影」導演帶進學院，對台灣影壇發展影響甚巨，導演蔡明亮、連奕琦、莊景燊等都是他的弟子。

蔡明亮表示，張昌彥鼓勵他們從大師的角度去思考與創作，是他的藝術啟蒙老師之一，「張老師的影評人位置，對電影圈來說是指教與鼓勵的存在，但鎂光燈不會在他身上，謝謝台北電影節頒這個獎給他，非常溫暖。」

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張昌彥轉化日本電影的養分，曾協助策劃台北電影節2003年主題城市單元「京都：映畫之都」，也多次主持如是枝裕和、三池崇史等大師級影人的映後座談，許多台灣電影也前進福岡影展「台灣專題企劃」放映。

第27屆台北電影獎入圍名單將於5月15日揭曉。（編輯：吳素柔）1140414