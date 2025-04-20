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SJ子團來台獻唱 始源親寫中文紙花獻粉絲

2025/4/20 13:59（4/20 14:11 更新）
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韓國人氣天團SUPER JUNIOR的2大子團SUPER JUNIOR-D&E成員東海（中）與銀赫（右）及Super Junior-L.S.S.成員利特（左）、神童（左2）、始源（右2）擔任19日的KKBOX風雲榜壓軸嘉賓，輪番上陣為演唱會引爆最高潮。（KKBOX提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月20日
韓國人氣天團SUPER JUNIOR的2大子團SUPER JUNIOR-D&E成員東海（中）與銀赫（右）及Super Junior-L.S.S.成員利特（左）、神童（左2）、始源（右2）擔任19日的KKBOX風雲榜壓軸嘉賓，輪番上陣為演唱會引爆最高潮。（KKBOX提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）韓國天團SUPER JUNIOR的2大子團昨晚登上KKBOX風雲榜壓軸舞台，2子團還合作演唱20年前新人時期的神曲Miracle，讓粉絲超驚喜，始源更親手寫「中文紙花」獻給粉絲。

韓國男團SUPER JUNIOR的2大子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.擔任19日的KKBOX風雲榜壓軸嘉賓，輪番上陣為演唱會引爆最高潮。而最令人驚喜的是，原本分別表演的5人竟在最後一刻合體，演唱20年前剛出道的歌曲Miracle，掀起全場粉絲的歡呼與尖叫。

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KKBOX風雲榜20週年，特別在演唱會尾聲噴出的紙花上設計小驚喜，SUPER JUNIOR成員們也一起響應這個浪漫巧思，每人親手寫下一句溫暖留言。始源大展中文能力，以工整字跡寫下：「一直感謝你，愛你們！」並附上中文簽名，讓粉絲們既驚訝又感動。

同場的還有饒舌團體玖壹壹，他們和高爾宣、派偉俊共組限定男團，5人特別選了玖壹壹的「下輩子」合唱，更將原曲重新編排，打造出搖滾氛圍濃厚的「不只洋蔥版」，洋蔥也說：「這次終於不是只有我一個人唱了。」（編輯：張雅淨）1140420

#SUPER JUNIOR
#高爾宣
#玖壹壹
#派偉俊
#洋蔥
饒舌團體玖壹壹與歌手高爾宣（右）、派偉俊（左2）在KKBOX演唱會上共組限定男團，特別選了玖壹壹的「下輩子」合唱。（KKBOX提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月20日
饒舌團體玖壹壹與歌手高爾宣（右）、派偉俊（左2）在KKBOX演唱會上共組限定男團，特別選了玖壹壹的「下輩子」合唱。（KKBOX提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月20日
高爾宣
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