柯佳嬿斜槓當作家受歡迎 分享寫作是好的情緒出口

（中央社記者洪素津台北20日電）演員柯佳嬿推出個人首本長篇小說「夢 游記」斜槓當作家，昨天舉辦限量300名粉絲的見面讀書會，開心表示一定持續寫作，「這是一個很好的情緒出口，很療癒」。

柯佳嬿19日舉辦新書「夢 游記」唯一一場見面讀書會，限量300名額瞬間秒殺，柯佳嬿得知新書熱賣以及見面會報名踴躍，她透過出版社表示，「對於大家願意閱讀這本小說，我抱持著感恩的心，也很開心終於可以跟大家見面，希望能聽到很多大家的分享。」見面會當天更有13歲小書迷前來熱情參與，柯佳嬿對於簽名、合照等要求都來者不拒，超級寵粉。

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柯佳嬿在見面會上分享剛寫完小說的心情，很像是戲劇殺青的感覺，「有一點失落，需要時間緩一緩心情」，但她表示未來一定會持續寫作，「因為這是一個很好的情緒出口，很療癒」。

柯佳嬿也笑稱自己很愛喝咖啡，認為這是創作、閱讀的儀式感，這次她默默到台北許多咖啡廳去創作，一口氣完成台北的咖啡廳巡迴，也滿足自己對咖啡的熱愛，而她也打趣表示想將這些精緻好店偷偷收藏在心裡，「很多人問我分享這些店的清單，我才不要」。（編輯：蕭博文）1140420