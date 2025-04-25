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新加坡華語電影節 「女兒的女兒」盼觸觀眾心弦

2025/4/25 10:33（4/25 10:46 更新）
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電影「女兒的女兒」是今年新加坡華語電影節開幕片，導演黃熙表示，發現海外非華人觀眾群也能理解劇中探討家庭情感錯綜複雜等感受，期待電影觸動更多觀眾心弦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月25日
電影「女兒的女兒」是今年新加坡華語電影節開幕片，導演黃熙表示，發現海外非華人觀眾群也能理解劇中探討家庭情感錯綜複雜等感受，期待電影觸動更多觀眾心弦。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月25日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡25日專電）電影「女兒的女兒」是今年新加坡華語電影節開幕片，由侯孝賢及張艾嘉監製。導演黃熙表示，發現海外非華人觀眾群也能理解劇中探討錯綜複雜的家庭情感，而新加坡是東南亞的多元社會之一，期待觸動更多觀眾心弦。

新加坡華語電影節於今天起至5月4日舉行。開幕片「女兒的女兒」演員張艾嘉和林嘉欣、劉奕兒在劇中飆戲演母女，動人劇情賺人熱淚，曾入圍第37屆東京國際影展主競賽單元，在東京國際影展的電影票一開賣就搶購一空，也入選多倫多國際影展（TIFF）。

電影中張艾嘉和林嘉欣、劉奕兒飾演母女3人組，劇情探討母女課題；張艾嘉飾演母親，替女兒們所做的任何決定都有著重大影響。去年金馬獎典禮，最佳原著劇本獎頒給「女兒的女兒」導演兼編劇黃熙。

黃熙在新加坡接受中央社訪問時表示，作品可以到新加坡播映感到開心，又得知被選為開幕片，感覺very nice（非常棒）。

黃熙分享，之前在北美、東京等地區與觀眾交流時，獲得許多反饋，並不是要觀眾哭得唏哩嘩啦，而是他們看了影片後有些觸動，「在黑黑的電影院裡面，自己抒發情緒」。

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劇中談及母女情感交流，黃熙說，演員的表演相當精彩、敬業的表現張力震撼人心，很多人看完電影都會想到母親，東方社會對「媽媽」賦予許多「神聖的附加價值，當媽媽很累」。

黃熙表示，發現海外非華人觀眾群也能理解該劇探討錯綜複雜的家人情感、家庭結構，而新加坡是東南亞的多元社會之一，非常期待當地民眾會有什麼樣的收穫。（編輯：田瑞華）1140425

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