宋智孝體驗海女生活 5月訪台分享拍攝故事

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（中央社記者王心妤台北25日電）BBC Earth邀韓國女星宋智孝跟海女們拍攝實境秀「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」，宋智孝要在1個月內熟悉海女技能並獲認可，她也將於5月睽違7年訪台，分享拍攝故事。

根據製作單位資料，韓國海女的歷史至少400年，也被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」，她們多數已超過80歲，不靠著氧氣設備，最深可潛入20公尺深的海底採集海產養家活口，而宋智孝的阿姨正是一名海女。

多數海女從8歲就開始訓練，但宋智孝需要在1個月內強化體能並克服心理障礙，此次錄影選在濟州島，3集節目將拍下宋智孝體驗海女生活。

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宋智孝表示，此次錄影是人生中難忘的經歷，也很榮幸讓世界各地觀眾看到海女的生活，「希望透過這部紀錄片，能讓韓國及世界的觀眾更加了解海女群體深厚的文化底蘊與可貴的傳統。」

「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」將於5月11日起，每週日晚上9時在BBC Earth頻道（有線電視18頻道，中華電信MOD 252頻道）播出，並在MyVideo、HamiVideo同步上架。（編輯：張雅淨）1140425