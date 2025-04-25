挪威名導布萊恩「妻子們」三部曲 北影選映

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（中央社記者王寶兒台北25日電）挪威著名導演安雅．布萊恩（Anja Breien）擁有「北歐女性影像創作先驅」之稱，首部長片就入選坎城導演雙週，2025台北電影節將選映她的6部代表作，包含「妻子們」三部曲。

繼日前公布的謝爾蓋．帕拉贊諾夫（Sergei Parajanov）、達格．約翰．豪格魯德（Dag Johan Haugerud）後，2025台北電影節今天發布新聞稿表示，第3名焦點影人布萊恩擅長以冷靜鏡頭直視性別不平與制度壓迫，作品橫跨紀錄與劇情片，細膩描繪挪威女性的心理經驗與社會處境。

布萊恩著名代表作「妻子們」三部曲，以3名中年女性為主角，在歷經不同人生階段後邁入50歲，體現尋常片刻中愛與老去的真實面貌。其中「妻子們2：十年後」（Wives, 10 Years After）在1986年獲亞曼達獎最佳影片與最佳女演員獎。

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除「妻子們」三部曲外，台北電影節也將播映布萊恩其他作品，包含改編自瑞典小說的「愛與寂寞的遊戲」（Games of Love and Loneliness）、曾入選1979年坎城影展主競賽的「繼承者風雲」（Next of Kin）、1981年威尼斯影展獲最佳歷史重現特別提及與最佳女演員肯定的「巫衊」（The Witch Hunt）。

台北電影節今年邁入第27屆，今天再度釋出新一波「焦點城市」單元片單，嚴選1950至1990年代來自挪威的11部影史經典，包含挪威國寶女星麗芙．烏曼（Liv Ullmann）首部大銀幕之作「女孩任性時」、堪稱北歐心理寫實電影前鋒的「狩獵情謎」、引爆盧卡諾影展話題的「奧少年找麻煩」、象徵北歐女性主義影像先聲的「空房間裡的妻子」以及曾獲瑞典金甲蟲獎最佳女主角殊榮的「小伊達」等。 （編輯：龍柏安）1140425