加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

Energy入圍hito受歡迎組合 牛奶：追回20年前自己

2025/4/28 17:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北28日電）2025年hito流行音樂獎頒獎典禮將於6月21日在台北小巨蛋登場，男團Energy的牛奶今天獲邀揭曉最受歡迎系列入圍名單，Energy入圍最受歡迎組合，牛奶也期許追回20年前的自己。

hito流行音樂獎今天舉辦入圍記者會，邀請魏如萱、Energy牛奶及蕭秉治一同揭曉「最受歡迎系列」入圍名單。

其中Energy去年復出後人氣暴漲，這次入圍最受歡迎組合，牛奶表示，「我們復出已經受到很多愛戴，自己的小朋友也很愛，這對我來說更無價」，若能得獎也是對公司及工作人員很重要的肯定。他也提到，Energy的巡演已告一段落，目前正在籌備新作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

去年Energy因16蹲掀起全台熱潮，牛奶透露新歌也會繼續挑戰自己，並開玩笑說下輩子想當創作歌手，「這輩子我們就是體力活，舞蹈是一定要的，對Energy來講也是我們的招牌，下一次只會更強烈」。他更感性表示，會儘量想追回20年前的自己。

另外，金曲獎將於6月底登場，魏如萱、牛奶及蕭秉治也吐露心情，其中入圍呼聲極高的魏如萱表示，「入圍得獎就是平常心，但真的很期待」。（編輯：張雅淨）1140428

#Energy
#台北小巨蛋
#蕭秉治
#魏如萱
魏如萱
就愛狗血 Tizzy Bac惠婷許願挑戰八點檔「女外科2」男主角陷風波 蔡淑臻不便透露製作進度
蕭秉治
五月天6月底唱進台北大巨蛋 8場演唱會創紀錄蕭秉治過年不休息寫新歌 生日願望演唱會門票完售
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：