Energy入圍hito受歡迎組合 牛奶：追回20年前自己

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（中央社記者洪素津台北28日電）2025年hito流行音樂獎頒獎典禮將於6月21日在台北小巨蛋登場，男團Energy的牛奶今天獲邀揭曉最受歡迎系列入圍名單，Energy入圍最受歡迎組合，牛奶也期許追回20年前的自己。

hito流行音樂獎今天舉辦入圍記者會，邀請魏如萱、Energy牛奶及蕭秉治一同揭曉「最受歡迎系列」入圍名單。

其中Energy去年復出後人氣暴漲，這次入圍最受歡迎組合，牛奶表示，「我們復出已經受到很多愛戴，自己的小朋友也很愛，這對我來說更無價」，若能得獎也是對公司及工作人員很重要的肯定。他也提到，Energy的巡演已告一段落，目前正在籌備新作品。

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去年Energy因16蹲掀起全台熱潮，牛奶透露新歌也會繼續挑戰自己，並開玩笑說下輩子想當創作歌手，「這輩子我們就是體力活，舞蹈是一定要的，對Energy來講也是我們的招牌，下一次只會更強烈」。他更感性表示，會儘量想追回20年前的自己。

另外，金曲獎將於6月底登場，魏如萱、牛奶及蕭秉治也吐露心情，其中入圍呼聲極高的魏如萱表示，「入圍得獎就是平常心，但真的很期待」。（編輯：張雅淨）1140428