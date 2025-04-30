造山者拍台灣半導體 公開只許成功不許失敗的賭注

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（中央社記者王心妤台北30日電）金馬導演蕭菊貞新紀錄片「造山者－世紀的賭注」回顧台灣半導體發展，今天釋出的預告中，華邦電子前副董事長楊秉禾回憶，當年開始時是肩負「只許成功、不許失敗」的賭注。

根據電影公司提供資料，蕭菊貞拍攝過程跟有科技背景的製作人陳添順、蔣顯斌不斷調整拍攝視角，造訪逾80名前財經官員、第1代半導體工程師、聯電第1代作業員等，甚至有被迫遷移的居民。

預告指出，美國國家工程學院院士施敏透露，當年面對國大代表、財政部、經濟部都反對，楊秉禾形容，這項半導體是只許成功不能失敗的國家任務。讓導演蕭菊貞有感：「半世紀過去，當年的這場賭注為台灣創造了半導體傳奇，而如今我們也必須投入全島之力，面對一場更大的難題。」

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蕭菊貞也提到，工研院前院長史欽泰受訪時提到，70年代的台灣年輕人都想去美國深造，許多人會留在海外發展，但對史欽泰而言，「出國就是為了回家，回家讓家鄉更好，這不需要理由。」

讓蕭菊貞認為，希望透過這部片盡一分心力，為這塊努力求生存的島嶼留下珍貴故事。（編輯：龍柏安）1140430