媽媽心中住著小女孩 ANGIE安吉新單曲敘母女情

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）創作歌手ANGIE安吉因影集「影后」插曲嶄露頭角，這次推出給媽媽的歌曲Just A Girl；她表示媽媽很偉大，但其實內心也只是個小女孩，安吉媽媽Julie聽了歌後感動迸淚。

主持人陽帆女兒、創作歌手ANGIE安吉，為影集「影后」創作的插曲「想像我們」大受歡迎，去年底趁熱推出個人首張創作專輯「Caramel Eyes焦糖眼」，從2月底開始，以每個月1首歌、如同馬拉松接力賽方式，逐一介紹專輯中歌曲。

這次推出她為媽媽Julie創作的Just A Girl，安吉表示歌曲靈感來自她與媽媽的好感情，像姊妹也像好朋友，多少會吵架、有不愉快的時候，睡前都會後悔「何必呢」，並感性表示她跟爸爸、弟弟在家都像小孩，媽媽就像英雄一樣什麼都扛得住，卻忘了媽媽也只是一個小女孩，第一次當媽媽、第一次當老婆。

而安吉也在歌曲上架時邀請媽媽等人試聽歌曲，同步拍攝Reaction影片，安吉表示，媽媽不是很容易情緒波動的人，十分專心聽歌，聽到一半時問她：「這感覺是在講我？」隨後流下了眼淚，母女溫馨相擁。

Julie表示，聽到歌曲非常感動，安吉從「媽媽的心裡住著小女孩」這個角度看她，覺得非常特別，並笑說安吉為了防止劇透，還把家裡CD機收起來；Julie說，連自己的朋友也很配合，安吉的專輯播到Just A Girl的時候就會切掉。

安吉說，其實跟媽媽吵架，不是特定單一事件，有時候是媽媽想跟她聊聊天，她都會拒絕「不要現在、不想聊」，或是媽媽提醒她開窗戶、吃水果等，她當時在忙或是錄音，回話可能讓媽媽受傷，累積幾次下來雙方情緒就會爆炸。

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安吉表示，跟媽媽吵架後會傳簡訊道歉，媽媽也會手寫信塞到門縫下；安吉今天則獻上手作的康乃馨，作為母親節禮物。

安吉說，今年最重要的事就是幫媽媽寫一首歌，並透露，「下一首歌應該會做給爸爸，寫歌給他唱」。（編輯：陳仁華）1140430