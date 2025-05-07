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JAM JAM ASIA 蔡詩芸將與沖繩饒舌歌手夢幻共演

2025/5/7 15:31（5/7 16:06 更新）
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JAM JAM ASIA亞洲音樂節7日公布首波黃金卡司，嘻哈女王蔡詩芸（Dizzy Dizzo）將首度與沖繩饒唱雙刀流OZworld共同演出，蔡詩芸（圖）表示，演出內容還不能透露，請大家期待。中央社記者陳怡璇攝 114年5月7日
JAM JAM ASIA亞洲音樂節7日公布首波黃金卡司，嘻哈女王蔡詩芸（Dizzy Dizzo）將首度與沖繩饒唱雙刀流OZworld共同演出，蔡詩芸（圖）表示，演出內容還不能透露，請大家期待。中央社記者陳怡璇攝 114年5月7日
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（中央社記者陳怡璇台北7日電）今年JAM JAM ASIA亞洲音樂節公布卡司，怕胖團、落日飛車，以及嘻哈女歌手蔡詩芸Dizzy Dizzo將跟日本沖繩饒舌歌手Ozworld共演等，蔡詩芸對內容保密到家，「來現場就對了。」

台北都會型音樂盛會「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」將於8月25日至9月7日登場，今天記者會正式揭曉兩大系列活動，包括由北流共同主辦的「台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO」（TMEX）與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（JJA），將於8月28日至31日於北流園區盛大登場，音樂節票券並於自5月12日起全面啟售。

JAM JAM ASIA亞洲音樂節今天公布首波黃金卡司，邀請到嘻哈女王蔡詩芸Dizzy Dizzo，將首度與沖繩饒唱雙刀流OZworld共演，先前就有聽過OZworld創作的蔡詩芸表示，很欣賞他的音樂，對共演內容則先賣關子，要大家到現場就知道，「只能說非常精彩，敬請期待！」

蔡詩芸表示，最近應該會先出新單曲，新專輯就是先努力收歌、寫歌，下半年會有更多音樂作品；蔡詩芸並說女兒對音樂也有興趣，在家裡或車上會指定要聽韓團的歌，笑說她喜歡比較女生一點的歌，「我放嘻哈她就覺得壓力有點大。」

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蔡詩芸被問到新作品有沒有機會找老公王陽明一起合唱，她笑說：「不如找他一起上台表演，或是我跟他一起演戲比較快！」

本次JAM JAM ASIA陣容含括嘻哈、搖滾、電音、POP流行領域，其中包括金曲樂團「落日飛車」、Deca Joins將迎戰泰國天團POTATO、來自馬來西亞的Chill系樂團babychair，而台灣的「怕胖團」則將與日本蹦跳Disco樂團the telephones展開台日重量級共演。（編輯：陳政偉）1140507

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