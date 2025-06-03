阿爆史瓦帝尼熱力演出 盼台非音樂加強交流

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）歌手阿爆與那屋瓦少女隊日前登上史瓦帝尼「灌木之火音樂節」，排灣古謠、靈魂、R&B、嘻哈與電音等風格，展現台灣原住民音樂魅力；她希望台灣與非洲音樂今後能加強交流。

唱片公司今天以新聞稿分享，歌手阿爆在端午連假週末與那屋瓦少女隊，登上非洲史瓦帝尼最大音樂節「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025）。

灌木之火音樂節今年邁入第18年，也是南非地區最大音樂節；友邦史瓦帝尼跟台灣建交50幾年，之前以農業團、醫療團等合作為主，這是第一次有文化、音樂面的合作。

阿爆說明獲選緣由：「主辦方對於音樂人挑選很嚴格，希望音樂人符合音樂節『bring your fire』的精神，從音樂中聽出『你文化的火焰從哪裡來』、或『你音樂的靈魂是什麼』」。此外，音樂節非常強調律動，大家都要一起跳舞，歷來參與的亞洲團體非常少，阿爆的音樂由於強烈的互動性被選上。

在音樂節上，阿爆與旗下廠牌那屋瓦少女隊及饒舌唱將R.fu共同登台，一連帶來「1-10」、「Thank You」等熱門單曲，主辦也召集當地百來名台灣人，以及技術團、農業團等成員到場聽歌，並特別安排華語歌曲獻給當地工作的台灣人，希望他們能感受到家的聲音。

即使熟悉的語言不同，很快也都能心領神會，阿爆感嘆：「這可能是一種原住民之間很自然的連結吧！」希望台灣音樂人與非洲的音樂交流，可以慢慢開展。而此次表演結束後，接到許多當地音樂人、製作人的關注與合作邀請，成功達成文化交流的初衷。

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此外，阿爆說：「真的是非常推薦大家初次體驗非洲來史瓦帝尼的，台灣來的話不用簽證也不用打疫苗，這裡也沒有瘧疾。」

一行人也對當地野生動物園的經營手法印象深刻：「 因為是野生的環境，所以不保證今天動物想不想來給你看，就很酷。」（編輯：吳素柔）1140603