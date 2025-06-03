加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
首頁 / 娛樂

阿爆史瓦帝尼熱力演出 盼台非音樂加強交流

2025/6/3 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北3日電）歌手阿爆與那屋瓦少女隊日前登上史瓦帝尼「灌木之火音樂節」，排灣古謠、靈魂、R&B、嘻哈與電音等風格，展現台灣原住民音樂魅力；她希望台灣與非洲音樂今後能加強交流。

唱片公司今天以新聞稿分享，歌手阿爆在端午連假週末與那屋瓦少女隊，登上非洲史瓦帝尼最大音樂節「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025）。

灌木之火音樂節今年邁入第18年，也是南非地區最大音樂節；友邦史瓦帝尼跟台灣建交50幾年，之前以農業團、醫療團等合作為主，這是第一次有文化、音樂面的合作。

阿爆說明獲選緣由：「主辦方對於音樂人挑選很嚴格，希望音樂人符合音樂節『bring your fire』的精神，從音樂中聽出『你文化的火焰從哪裡來』、或『你音樂的靈魂是什麼』」。此外，音樂節非常強調律動，大家都要一起跳舞，歷來參與的亞洲團體非常少，阿爆的音樂由於強烈的互動性被選上。

在音樂節上，阿爆與旗下廠牌那屋瓦少女隊及饒舌唱將R.fu共同登台，一連帶來「1-10」、「Thank You」等熱門單曲，主辦也召集當地百來名台灣人，以及技術團、農業團等成員到場聽歌，並特別安排華語歌曲獻給當地工作的台灣人，希望他們能感受到家的聲音。

即使熟悉的語言不同，很快也都能心領神會，阿爆感嘆：「這可能是一種原住民之間很自然的連結吧！」希望台灣音樂人與非洲的音樂交流，可以慢慢開展。而此次表演結束後，接到許多當地音樂人、製作人的關注與合作邀請，成功達成文化交流的初衷。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，阿爆說：「真的是非常推薦大家初次體驗非洲來史瓦帝尼的，台灣來的話不用簽證也不用打疫苗，這裡也沒有瘧疾。」

一行人也對當地野生動物園的經營手法印象深刻：「 因為是野生的環境，所以不保證今天動物想不想來給你看，就很酷。」（編輯：吳素柔）1140603

#史瓦帝尼
#亞洲
#阿爆
#非洲
#南非
#瘧疾
阿爆
阿爆將赴史瓦帝尼演出 台灣歌手第一人阿爆將出席史瓦帝尼音樂祭 台灣團體首登非洲大舞台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：