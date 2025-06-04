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袁澧林拍「黃衣」天天染血 劉以豪曾陷三角戀

2025/6/4 10:09（6/4 10:21 更新）
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電影「山忌 黃衣小飛俠」演員陳如山（左3起）、陳孝萱、劉以豪、袁澧林（右4）、曹佑寧（右3）3日晚間出席首映會，劇組特別找人扮演「黃衣小飛俠」造勢。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月4日
電影「山忌 黃衣小飛俠」演員陳如山（左3起）、陳孝萱、劉以豪、袁澧林（右4）、曹佑寧（右3）3日晚間出席首映會，劇組特別找人扮演「黃衣小飛俠」造勢。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月4日
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（中央社記者王心妤台北4日電）電影「山忌 黃衣小飛俠」昨晚首映，袁澧林回憶拍片，天天都沾血；劉以豪則透露，國中時曾跟片中一樣，和好友喜歡上同個女孩，遇到戀愛煩惱的他，回家跟媽媽求救。

「山忌 黃衣小飛俠」導演蔡佳穎、演員劉以豪、袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱昨晚出席在信義區的首映會，並受訪分享拍攝過程趣事。

袁澧林有多場中邪戲，自嘲已經跟道具血漿變成好友，不只眼睛、頭髮沾到，連內褲也不意外，「血漿跟我都融為一體了。」

劉以豪片中跟好友喜歡上同個女孩，他不諱言國中時曾遇過一樣的事，當時他馬上回家跟媽媽討論戀愛煩惱，但他和好友後來都沒有跟女孩在一起。

雖然劉以豪和曹佑寧片中關係微妙，但兩人戲外常會聊天，劉以豪話題圍繞著植物，曹佑寧說：「他真的是像在照顧小孩一樣在照顧植物。」

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袁澧林也透露，有時劇組會放大家2天假，劉以豪收假時就會開心的分享，最近又去了哪個溫室，手機相簿裡也都是植物照片；「我看了都想說：這不是一樣的（植物）嗎？」劉以豪則笑喊：「不一樣。」

「山忌 黃衣小飛俠」將於6日上映。（編輯：吳素柔）1140604

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