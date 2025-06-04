曾寶儀「我們回家吧3」跨海拍攝 探葉舒華心之歸屬

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（中央社記者洪素津台北4日電）藝人曾寶儀主持的「我們回家吧」推出第3季，節目首度前往海外拍攝，遠赴南韓首爾與印尼，走訪韓國女團i-dle成員葉舒華以及印尼籍在台移工Diana的家鄉，傳遞心的歸屬。

療癒系旅遊節目「我們回家吧3」仍由曾寶儀領軍，帶領眾多明星嘉賓踏上回鄉之旅，造訪他們出生、成長或具有深厚情感連結的地方，在家鄉美景與美食中，再次探索「家」的真諦。

本季參與來賓有金馬影后謝盈萱、人氣男星蔡凡熙、饒舌歌手婁峻碩、喜劇女王謝依霖、舞蹈大師林懷民、樂團旺福、韓國啦啦隊員安芝儇及創作女聲百白等，一同展開返鄉之旅，而來自南韓的安芝儇選擇在她的第2個家「台灣」拍攝。

特別的是，本季節目首度前進海外，帶觀眾遠赴南韓首爾與印尼，走訪韓國人氣女團i-dle成員葉舒華以及印尼籍在台移工Diana的家鄉，延伸「回家」的定義，傳遞家的情感，感受心的歸屬與連結。

節目實現跨國拍攝構想，曾寶儀透過新聞稿分享，「台灣本來就是一個多元族群的社會，我們也一直想從不同文化、不同角度切入，但礙於預算，始終沒能實現。」

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這次順利前往印尼拍攝，曾寶儀感觸特別深，因為她長年資助一個致力於移工教育的團體，這次合作讓她感到格外有意義。

「我們回家吧3」自14日起，每週六晚間11時於三立都會台首播， MyVideo每週六中午12時全網首播，共13集。（編輯：張雅淨）1140604