實境節目Botanical Wonders 揭台灣植物奇觀

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）TaiwanPlus推出全新實境行腳節目Botanical Wonders，邀「亞洲廚神」王凱傑（Jason）和加拿大籍植物生態學家崔佛（Trevor Padgett），深入高山森林，揭開台灣植物的奇幻旅程。

根據TaiwanPlus今天發布新聞稿，節目中，兩位主持人在南投溪頭化身童話故事「傑克與豌豆」中的「傑克」，挑戰攀爬「撞到月亮的樹」-台灣杉，到樹頂收集種子，過程驚險。

TaiwanPlus副理楊政憲表示，台灣特殊地理環境與氣候，造就多元而豐沛的植物生態物種，世界各地植物生態學家視台灣島為大自然的實驗室，期待透過節目向國際傳達台灣植物的獨特與美好，並喚起觀眾對環境議題的重視。

新聞稿指出，崔佛為了深入研究台灣植物，特地從加拿大搬來台灣居住，至今超過16年，在節目中介紹原生植物構造與生態特性如數家珍，比不少本地人還更懂台灣植物。

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王凱傑則靈活運用廚師、植物愛好者與音樂專業背景，在面對深受大眾喜愛的蕨類蔬菜，王凱傑形容：「蕨菜上面的捲軸部分，就像是小提琴頭上捲的形狀，這是世界各地可食用蕨類植物的象徵。」

Botanical Wonders節目聚焦台灣特色植物探索與人文，全系列節目共12集，每集約半小時，已上架TaiwanPlus頻道。（編輯：李亨山）1140605