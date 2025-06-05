加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

楊貴媚落淚時刻太精準 導演李安：沒辦法剪

2025/6/5 21:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）藝人楊貴媚演出多部戲劇，她提到拍戲時會給導演很多選項，讓導演有更多選擇，起因是導演李安曾對她說，「妳演戲都太精準，沒辦法剪」，這讓她不知道是好還是不好。

楊貴媚近來演出多部戲劇，在「喝酒吧！笨蛋」、「我們與惡的距離II」都有精彩的演出，她今天出席「台流來襲」劇集行銷記者會，提到演出「與惡II」過程中，會盡量在允許的節奏內給出很多面向的表演，起因是當年拍攝「飲食男女」時，李安說：「妳演戲都太精準，我沒辦法剪。」

楊貴媚表示，有一幕拍了10多次，然而在這10多次裡面，都在同一時刻落淚。

楊貴媚不知道，「妳演戲都太精準」，這個評語是好還是不好，所以現在拍戲會給出更多東西供導演選擇，一旁的導演林君陽稱讚楊貴媚在「與惡II」端出大菜，真的很厲害。

于子育在戲劇「親密之海」有很多親密戲，她表示，過往都是演生完小孩的媽媽角色，但這次角色對她來說，是很大的突破，「我在劇裡沒有結婚，擁有很多關係，本來有機會成為夫妻，可是最後卻很孤獨，有情慾，但又不見得能得到」。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃少祺、王樂妍、星卉以8點檔「百味人生」出席記者會，黃少棋連續拍兩檔戲，覺得分身乏術，但還是抽空休息。

星卉表示，這次是她第一次演媽媽，以前都是不孕或是懷孕中，小孩沒有生出來，沒想到，這次小孩很大了，這對她是很大的挑戰。一旁的王樂妍和黃少祺都笑說：「很快妳就會習慣了。」（編輯：管中維）1140605

#于子育
#王樂妍
#李安
#楊貴媚
#黃少祺
楊貴媚
周渝民許願「與惡II」感動觀眾 楊貴媚獻唱祝福楊貴媚「與惡II」演活政治人物 喊話期待被罵
李安
張艾嘉相中劉若英力薦李安 曝差點遭拒內幕李安憶拍臥虎藏龍為追尋想像的中國 透露當時擔憂「一定拍很糟」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：