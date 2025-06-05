楊貴媚落淚時刻太精準 導演李安：沒辦法剪

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（中央社記者洪素津台北5日電）藝人楊貴媚演出多部戲劇，她提到拍戲時會給導演很多選項，讓導演有更多選擇，起因是導演李安曾對她說，「妳演戲都太精準，沒辦法剪」，這讓她不知道是好還是不好。

楊貴媚近來演出多部戲劇，在「喝酒吧！笨蛋」、「我們與惡的距離II」都有精彩的演出，她今天出席「台流來襲」劇集行銷記者會，提到演出「與惡II」過程中，會盡量在允許的節奏內給出很多面向的表演，起因是當年拍攝「飲食男女」時，李安說：「妳演戲都太精準，我沒辦法剪。」

楊貴媚表示，有一幕拍了10多次，然而在這10多次裡面，都在同一時刻落淚。

楊貴媚不知道，「妳演戲都太精準」，這個評語是好還是不好，所以現在拍戲會給出更多東西供導演選擇，一旁的導演林君陽稱讚楊貴媚在「與惡II」端出大菜，真的很厲害。

于子育在戲劇「親密之海」有很多親密戲，她表示，過往都是演生完小孩的媽媽角色，但這次角色對她來說，是很大的突破，「我在劇裡沒有結婚，擁有很多關係，本來有機會成為夫妻，可是最後卻很孤獨，有情慾，但又不見得能得到」。

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黃少祺、王樂妍、星卉以8點檔「百味人生」出席記者會，黃少棋連續拍兩檔戲，覺得分身乏術，但還是抽空休息。

星卉表示，這次是她第一次演媽媽，以前都是不孕或是懷孕中，小孩沒有生出來，沒想到，這次小孩很大了，這對她是很大的挑戰。一旁的王樂妍和黃少祺都笑說：「很快妳就會習慣了。」（編輯：管中維）1140605