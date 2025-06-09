星際寶貝稱霸北美初夏票房 連3週坐穩王座

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）北美院線聯盟今天公布數據顯示，迪士尼真人版「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）繼續稱霸北美初夏票房排行榜，以3250萬美元收入連續第3週奪冠。

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）指出，根據2002年動畫翻拍的真人版「星際寶貝：史迪奇」，迄今在美國和加拿大囊括3億3580萬美元票房，海外票房達4億3600萬美元。

本週首映的「捍衛任務：復仇芭蕾」（Ballerina），週末2500萬美元入袋，票房排第2位。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對於一部動作驚悚片衍生劇來說，這樣的開映成績算是差了。」

位居第3的是「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的諜報冒險動作系列片最新章「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible- The Final Reckoning），本週末票房成功斬獲1500萬美元；目前全球票房已超過4億4900萬美元。

排名第4的是「小子難纏：空手道傳奇」（Karate Kid: Legends），在上映第2週，美加票房進帳達870萬美元。

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位居第5的是恐怖片「絕命終結站：血脈」（Final Destination: Bloodlines），本週末收入650萬美元；迄今美加票房累計1億2360萬美元入袋。

第6到第10的作品依序為：「腓尼基計劃」（The Phoenician Scheme），625萬美元；「滿血復活」（Bring Her Back），350萬美元；「膽大黨：邪視」（Dan Da Dan: Evil Eye），310萬美元；「罪人」（Sinners），290萬美元；「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*），250萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1140609