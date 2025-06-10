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吳慷仁「親密之海」詮釋同志情 挑戰禁忌愛戀

2025/6/10 20:43（6/10 21:01 更新）
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演員吳慷仁（左）在台劇「親密之海」中扮演十分崇拜老闆李銘順（右）的助理，心底隱藏著不為人知的情愫。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
演員吳慷仁（左）在台劇「親密之海」中扮演十分崇拜老闆李銘順（右）的助理，心底隱藏著不為人知的情愫。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）演員吳慷仁在新劇集「親密之海」詮釋同志情，對劇中老闆李銘順藏有情愫，最新預告吳慷仁有大尺度的同志親密戲，也藏有對老闆的禁忌愛戀，他表示該劇對人性的描述讓人驚豔。

劇集「親密之海」今天釋出預告與前導海報，劇情以李銘順飾演的成功企業家為視角，描述與吳慷仁、瑞瑪席丹和于子育等角色之間複雜情愛關係，以及世代落差造成的不同價值觀。

劇中吳慷仁飾演在李銘順身邊的助理，他默默守護老闆，卻隱藏不為人知的情愫，吳慷仁也分享演出心得，他說：「人與人之間關係的表象，不見得代表真實，『親密之海』對人性的描述讓人驚豔。」

瑞瑪席丹則以熱情而難以掌控的姿態闖入李銘順的生命，激起無法抵擋的情慾與困惑，她說：「因為慾望的氾濫，人性才會那麼複雜。」

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于子育飾演的角色是李銘順事業夥伴，也是難以割捨的情人，她沈靜的外表下藏著無法言說、幾近燒灼的深情與渴望，在預告中曝光大尺度演出的于子育說：「看完劇本，讓我不禁去想，每晚躺在你身邊的那個人，真的是你最親密的人嗎？」

「親密之海」將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 （台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣LINE TV、香港Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播。（編輯：龍柏安）1140610

台劇「親密之海」7月將正式播出，主要演員于子育（右）劇中和李銘順（左）有大尺度的親密戲。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
台劇「親密之海」7月將正式播出，主要演員于子育（右）劇中和李銘順（左）有大尺度的親密戲。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
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