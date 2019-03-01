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美控中不公平補貼米麥 WTO判美勝訴

最新更新：2019/03/01 11:48

（中央社日內瓦28日綜合外電報導）美國3年前向世界貿易組織（WTO）指控中國對小麥、稻米的補貼價格，對美國農民造成不公平競爭。世貿小組今天裁決美方獲勝。

法新社報導，美國於2016年在世貿指控中國對小麥、稻米和玉米傾注達1000億美元的市場價格補貼，超出世貿規範的額度。

世貿爭端解決機構（Dispute Settlement Body ,DSB）所成立的小組今天裁決，中國政府提供穀物補助超過許可範圍，違反了中國入會時承諾的義務。

小組的專家表示，他們發現2012至2015年期間，每年中國官方對小麥、稻米的補貼，都超過了「微量補貼」的8.5%門檻。

玉米的部分，世貿小組表示，由於在美國提告前中方就已先撤除對玉米的補助，這次裁決就沒再把玉米補貼納入檢視。

WTO這項裁決，中國和美國雙方可在60天內提出上訴。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與農業部長帕度（Sonny Perdue）發表聲明稱讚WTO的裁決，認為是「美國農業的重大勝利，農民將可有更公平的市場競爭」。

彭博（Bloomberg News）報導，中國駐WTO大使張向晨表示，北京尚未決定是否會對裁決提出上訴。他受訪時告訴彭博，這是因中國政府已在考慮對農業補貼機制進行結構性改革。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1080301

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