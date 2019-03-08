越南非洲豬瘟疫情延燒 全國10省市淪疫區

（中央社河內8日電）非洲豬瘟疫情繼續在越南蔓延，北部太原省爆發疫情，成為全國第10個淪為疫區的省市；此外，已發現豬瘟病例的省市疫情也在省市範圍內迅速擴散，逾6500頭染病豬隻被迫撲殺。

越南獸醫局統計顯示，截至7日為止，全國10個省市、22個縣份、51個村落、333個農戶養殖豬場先後發現非洲豬瘟疫情病例，共逾6500頭染病豬隻被迫撲殺。

「青年報」新聞網站報導，太原省（Thai Nguyen）富平縣（Phu Binh）2個農戶養殖豬場近日出現多頭豬隻異常死亡或生病的現象，當地獸醫部門獲報立即前往採樣送驗。

報導指出，檢驗結果昨天出爐，其中一個豬場的樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性，醫療部門立即撲殺這個農戶全部共52頭豬隻，並展開防疫相關工作。

另一個豬場的樣本則對非洲豬瘟病毒呈現陰性，醫療部門暫時禁止這個農戶將豬隻屠宰出售等行為，將嚴格管控以及繼續採樣送驗。

報導說，太原省驗出非洲豬瘟病毒後，成為越南全國第10個出現疫情的省市。此前，位於北部的興安省（Hung Yen）、太平省（Thai Binh）、海防市（Hai Phong）、河內市、河南省（Ha Nam）、海陽省（Hai Duong）、和平省（Hoa Binh）與奠邊省（Dien Bien）以及位於中部的清化省（Thanh Hoa）先後淪為疫區。

以河內市為例，當地獸醫部門2月底首次在龍邊郡（Long Bien）發現非洲豬瘟疫情病例，至今疫情已蔓延到東英縣（Dong Anh）、黃梅郡（Hoang Mai）與嘉林縣（Gia Lam）等郡縣，數百頭豬隻被迫撲殺。（編輯：施燕飛）1080308