孟晚舟首發公開信：每一步都有華為兒女陪伴

（中央社台北13日電）華為財務長孟晚舟8日在溫哥華出庭後，9日發表交保後首封公開信說，自己的活動範圍雖僅在方寸之間，但她走出的每一步都有華為兒女的陪伴，無論壓力多大內心都能依然堅定。

央視新聞今天報導，孟晚舟在9日發自溫哥華的公開信，以「謝謝你們，我最親密的伙伴」開頭，並指自己在溫哥華期間，「心中的色彩和天地卻前所未有的豐富而廣闊」。

孟晚舟說，她「從未有機會如此緊密地與18.8萬華為人聯接在一起」，這份緊密且溫暖的聯接，如春風般美好。每次庭審結束，看到這麼多的華為人熬著時差，遠隔重洋，徹夜期待著我的消息，瞬間淚目。

她提到，這幾個月，這麼多自己認識及不認識的華為人「一直默默地記掛著我的安危，持續不斷地在『心聲社區』上給我留言，為我祝福，給我加油，一種難以描述的感動總會從我心底油然升起」。

孟晚舟還說，不少已經離職的「華為兒女」已經定居在溫哥華，每次庭審都早早地去排隊入場，盡他們最大的努力支持我。

她說，相信自己走出的每一步都有18.8萬華為兒女的陪伴。所以，無論眼下面對多大的困難和壓力，我的內心都能依然堅定，正是這種力量讓我們的手握得更緊，讓華為意志的堡壘更加堅強，讓我們一起加油。

當地時間8日，加拿大卑詩省最高法院針對孟晚舟引渡案在溫哥華開庭，經控辯雙方激烈舌戰，院方裁定9月23至25日及9月30日至10月4日再度開庭，進行訊息披露申請聽證會。但何時展開引渡聽證會，目前尚未確定。（編輯：邱國強/林克倫）1080513