美中貿易戰稀土成籌碼 高科技產品必備調味料[影]

美中貿易戰 稀土成籌碼（1）（中央社記者潘姿羽台北17日電）中國可能將手中稀土資源作為翻轉美中貿易戰局勢籌碼，台經院產經資料庫產業分析師郭明洲直指，稀土是高科技發展重要元素，中國確實掌握極大話語權，且檯面下角力戰早已開打。

歷時一年多的美中貿易戰，原本戰火稍緩，5月卻出現重大轉折，美國因不滿談判進展緩慢，宣布10日起調高對中國2000億美元輸美商品加徵懲罰性關稅，從原先的10%增加到25%，並對中國剩餘3000億美元輸美商品加徵關稅展開規劃。

值得注意的是，美對中剩餘3000億美元輸美商品加徵關稅清單，洋洋灑灑地列出包括農產品、衣物等共3805項，並不包括藥品與稀土材料。

多數民眾對「稀土」並不熟悉，可能也會疑惑，為何它能夠在這場貿易戰中得到「豁免」？

稀土（Rare Earth）其實是17種化學元素的合稱，應用範圍不論在民生工業、新興及高科技產業，都相當廣泛，舉凡智慧手機、醫療器材、液晶螢幕顯示、光學鏡頭零件、電動車、油電混合車，甚至航太、軍事產業，都有稀土的存在。

稀土是17種化學元素的合稱，應用範圍相當廣泛，例如智慧型手機、醫療器材，甚至航太、軍事產業，都有稀土的存在。（圖取自Pixabay圖庫）

郭明洲引用美國地質調查局的統計數據指出，2018年全球稀土產量為19萬噸，其中中國產量為12萬噸，占全球比重高達63.16%。由此可見，將稀土視為中國對美國的談判籌碼，可能更貼切。

郭明洲解釋，稀土能夠加強材料的硬度與韌性，提升耐用度及強度，提煉出來後是金屬型態，可以做成合金，會比一般的金屬更強韌。

「產品沒有它還是做得出來，但有的話，會做得更好」，郭明洲比喻，就像是一道料理沒有放鹽巴、味精，也可以吃，但放了調味料後會更加美味。

既然稀土應用範圍如此廣，為何各國不競相投入稀土開採，反而讓多數資源壟斷於中國手上？郭明洲分析，稀土主要分布在領土比較大的國家，中國、美國、加拿大、俄羅斯境內都有，中國稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，關鍵在於稀土產業為高汙染產業。

郭明洲說明，稀土從開採到冶煉，都對環境造成植被破壞、水土流失以及生態系統失衡等破壞，冶煉過程中，也會造成水汙染及空氣汙染；也因此，歐、美、日等先進國家地區雖然擁有豐富稀土資源，但多暫停開採，選擇以相對低廉的價格向中國進口稀土原料。

稀土從開採到冶煉都對環境造成破壞，因此歐美日等先進國家多暫停開採，選擇向中國進口稀土原料，美國則僅存一家稀土礦企MP材料公司。（圖取自MP Materials IG網頁instagram.com/mpmaterials）

不過美中貿易戰打破了這樣的依賴關係，郭明洲指出，2018年下半年美中貿易戰戰況轉趨激烈，而中國稀土的最大出口國是美國，中國為增加貿易談判的籌碼，政策上傾向減少出口，促使美國為了滿足國內稀土材料需求，開啟部分稀土產能，因此2018年美國稀土產量明顯擴增到2萬噸，占全球稀土產量比重提升至10.5%。

郭明洲表示，高科技、新興產業對於稀土的需求量未來將持續增加，中國政府對於境內稀土資源的開採及生產更加審慎，各國也積極探勘新的稀土資源，日本去年在領海發現海域可能蘊藏1600萬噸稀土，但因埋藏在海底，開採難度更高。

郭明洲指出，以目前情勢來看，中國握有的稀土資源，讓它在國際間具有一定的話語權，特別是在美中貿易戰中，即便過去沒有把這項談判工具放到檯面上，但從這一年來中國減少出口、美國開啟部分當地產能，都可以看出，兩強在稀土資源的角力，早已悄悄地成為現在進行式。（編輯：林淑媛/張淑伶）1080517