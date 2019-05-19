東海岸鐵路工程 馬中稱未授權代理商介入

（中央社記者蘇麗娜吉隆坡19日專電）馬來西亞鐵道銜接公司（MRL）及中國交通建設公司（CCCC）今天表示，東海岸鐵路計畫土建工程，並未授權任何代理商或仲介，在馬國預審承包商投標資格。

社群媒體廣告指稱，有代理商或仲介可提供東海岸鐵路計畫承包土建工程機會，並將註冊為分包商。

馬來西亞鐵道銜接公司（MRL）及中國交通建設公司（CCCC）特別提出澄清，土建配套工程不會直接授權發包，任何公司聲稱被承諾授權承包的說法不符合事實。

兩家公司都表示，4月12日簽署的東海岸鐵路計畫（ECRL）補充協議，約定土建工程部分，馬國參與比例為40％。

馬國和中國4月取得共識，將以較原先低30%的價格完成北京「一帶一路」倡議中的馬來西亞「東海岸鐵路計畫」。

馬來西亞東海岸鐵路計畫是前首相納吉於2016年10月批准的計畫，初步預估需550億令吉（約新台幣4181億元），但經過融資貸款產生的利息後，預料總費用高達1300億令吉。

相較原本的688公里路線，新的東海岸鐵路總長約640公里，連結近泰國邊界的馬來西亞北部吉蘭丹州(Kelantan)和吉隆坡近郊港口。（編輯：王永志）1080519