更多編輯台推薦新聞：
早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
早報

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構
文化

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

東海岸鐵路工程 馬中稱未授權代理商介入

最新更新：2019/05/19 11:15

（中央社記者蘇麗娜吉隆坡19日專電）馬來西亞鐵道銜接公司（MRL）及中國交通建設公司（CCCC）今天表示，東海岸鐵路計畫土建工程，並未授權任何代理商或仲介，在馬國預審承包商投標資格。

社群媒體廣告指稱，有代理商或仲介可提供東海岸鐵路計畫承包土建工程機會，並將註冊為分包商。

馬來西亞鐵道銜接公司（MRL）及中國交通建設公司（CCCC）特別提出澄清，土建配套工程不會直接授權發包，任何公司聲稱被承諾授權承包的說法不符合事實。

兩家公司都表示，4月12日簽署的東海岸鐵路計畫（ECRL）補充協議，約定土建工程部分，馬國參與比例為40％。

馬國和中國4月取得共識，將以較原先低30%的價格完成北京「一帶一路」倡議中的馬來西亞「東海岸鐵路計畫」。

馬來西亞東海岸鐵路計畫是前首相納吉於2016年10月批准的計畫，初步預估需550億令吉（約新台幣4181億元），但經過融資貸款產生的利息後，預料總費用高達1300億令吉。

相較原本的688公里路線，新的東海岸鐵路總長約640公里，連結近泰國邊界的馬來西亞北部吉蘭丹州(Kelantan)和吉隆坡近郊港口。（編輯：王永志）1080519

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報