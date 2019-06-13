民主剛果伊波拉疫情擴散 鄰國烏干達已2死

（中央社烏干達布維拉13日綜合外電報導）自鄰國剛果民主共和國去年8月爆發疫情、接著越境擴散後，烏干達衛生部官員今天表示，國內已發生第二起感染伊波拉病毒死亡案例，死者是一名50歲婦人。

烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）昨天宣布，在民主剛果疫情越境後，政府已登錄3起伊波拉病毒感染案例。這些病患來自一個由4名孩童和2名成人組成的6口之家，他們曾到民主剛果照料感染伊波拉病毒的親戚，隨後參加這名親戚的葬禮。

回到烏干達後，兩名分別為3歲和5歲的兄弟，以及年約50的祖母都被驗出病毒陽性，意即被感染。這一家人接著被隔離在烏干達西部、鄰近與民主剛果交界處的布維拉（Bwera）。

5歲男孩於11日死亡，是伊波拉疫情越境後，烏干達國內第一起死亡案例。

自去年8月疫情爆發以來，民主剛果已有超過2000起伊波拉病毒感染案例，其中約2/3病患已死亡。

世界衛生組織（WHO）表示，曾與烏干達這一家6口接觸過的27人，已被密切追蹤。

烏干達衛生部表示，第一線衛生人員明天將接受新藥接種，以利對抗病毒。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080613