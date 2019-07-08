德里空污嚴重 調查：33%交警患呼吸道疾病

（中央社記者康世人新德里8日專電）印度首都德里長期在全球空氣污染嚴重城市名單中名列前茅，一份統計調查顯示，有33%的德里交通警察罹患呼吸道疾病。

根據印度政府為首都警察進行為期6個月健康活動調查結果顯示，德里的交通警察約有33%罹患有哮喘、肺充血、喉嚨發炎和濃痰等跡象。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這項交通警察健康活動，要求每個交警都必須到指定醫院健康檢查。

薩羅吉超級專科醫院（Saroj Super Speciality Hospital）撰寫報告說，這些長期在交通繁忙期間執勤的交警都出現職業傷害，但根據問卷調查，多數交警都不知道他們的健康正在惡化。

長期暴露於高濃度氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）這些主要透過車輛排放於空氣中的有毒氣體，是交警出現肺部疾病的主要原因。

隨著工業化及中產階級不斷增加，印度首都的車輛也日益增加，超過1000萬輛車在德里市區行駛，增加空氣污染的惡化。

2017年1月由印度TERI大學（TERI University）、英國莎麗大學（University of Surrey）合作發表的環境對交通警察影響研究報告，以德里523名交通警察與150名與上述交通警察有相似社會經濟背景和年齡的辦公室官員比較，也發現交通警察的呼吸道與健康明顯比辦公室官員要差。

根據這份研究報告，有59%的交通警察說自己有濃痰問題，而辦公室官員的比例則只有15%。

德里交通部門正與多家醫院合作，讓交通警察定期健康檢查，且發放口罩，如果有交警表示健康不佳，也會考慮讓他轉調單位。

印度科學與環境中心（研究與支持）執行主任羅伊曹杜立（Anumita Roychowdhury）表示，長期暴露在惡化的空氣不僅會影響健康，還會降低長期生活品質。

羅伊曹杜立指出，如果德里居民比其他城市居民平均早死10年，那些被迫整天都待在外面的人們則是早死20年。除非政府提出減少污染的全面計畫，否則居民將成為致命生活的受害者。

雖然印度政府陸續提出獎勵農民不要焚燒農業廢棄物、限制車輛行駛年限等更嚴格的環保法令，想辦法改善引發空污的烤肉店的燃燒方式等諸多對策，但印度最主要的問題出在執行面。

包括交警在內，多數執法者僅向違法者索賄而不會真正執法，讓多數違法者仍持續污染空氣的行為。（編輯：陳永昌）1080708