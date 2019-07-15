秋行軍蟲入侵日本九州沖繩

（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本鹿兒島本月3日首度發現害蟲秋行軍蟲的幼蟲，12日得知九州的長崎、熊本等4縣和沖繩也有秋行軍蟲。政府呼籲農民，只要看到秋行軍蟲幼蟲就儘速灑農藥撲滅。

共同社報導，12日得知，長崎、熊本、大分、宮崎、沖繩這5縣有秋行軍蟲。加上3日首度在鹿兒島發現秋行軍蟲，目前蹤跡已及於九州、沖繩等地的6縣。

報導說，鹿兒島縣南九州市3日首度發現秋行軍蟲後，農林水產省下令調查全國各地狀況。地方自治體的主管表示，已備妥殺蟲用的農藥。

熊本、宮崎縣表示，熊本縣北部8日發現飼料用的玉米田遭到秋行軍蟲幼蟲啃食。宮崎縣本月上旬到中旬，縣內5個市町（鄉鎮區）的飼料用玉米田發現秋行軍蟲幼蟲。這兩縣已噴灑農藥，以期儘速防治。

長崎縣於9日至12日之間調查，發現縣內有3市的飼料用玉米田有秋行軍蟲幼蟲。之後大分縣豐後大野市的飼料用玉米田也發現秋行軍蟲幼蟲。

11日沖繩本島北部的飼料用玉米田也發現幼蟲，翌日確定這是秋行軍蟲的幼蟲。

報導說，秋行軍蟲原產於南美、北美的熱帶地區，後來急速在非洲、亞洲蔓延，幼蟲會啃食農作物的葉子或果實，肆虐力道猛。秋行軍蟲在非洲肆虐，對玉米生產帶來重大打擊。

根據中華民國農業委員會動植物防疫檢疫局資料，秋行軍蟲是一種農業害蟲，有353種植物受影響，主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、葫蘆科、茄科等經濟作物。（編輯：郭中翰）1080715