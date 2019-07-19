抖音不當內容疑慮又起 印度可能再下禁令

（中央社記者康世人新德里19日專電）一度因內容被指淫穢不當而在印度被禁的中國短影音行動裝置應用程式（App）抖音，最近又引發疑慮，印度政府要求抖音答覆如何遏止不當內容等24個問題，否則將再度禁止。

今日印度（India Today）報導，印度電子資訊技術部最近向抖音母公司「位元組跳動」（Bytedance Technology）發函，提出包括如何在所開發的抖音和Helo兩個App上遏止濫用平台、淫穢色情和反印度內容，並監控與刪除不當內容等24個問題，要求「位元組跳動」在22日前答覆。

印度政府消息人士說，如果政府對「位元組跳動」的答覆不滿意，將會禁止抖音和Helo在印度市場App商店供人下載與傳播。

抖音平台上最近出現一則短影音，3名孟買用戶談到激進右翼分子對穆斯林動用私刑案層出不窮，導致穆斯林轉向恐怖主義，之後引起印度右翼組織不滿。

印度右翼民族主義組織「民族志工組織」（RSS）的附屬組織「民族覺醒論壇」（Swadeshi Jagaran Man ch，SJM）共同召集人馬哈揚（Ashwani Mahajan）14日寫信給總理莫迪，指控抖音和Helo兩個中國軟體正成為「反國家內容中心」，影響印度青少年。

在馬哈揚寫信給莫迪後，印度政府採取上述動作。

抖音進入印度市場後，短時間就席捲印度青少年社群，但因出現曖昧挑逗、性暗示和粗俗內容，讓印度社會擔心對兒童和青少年有不良影響，有人向法院提出訴訟，坦米爾那都省（Tamil Nadu）馬德拉斯（Madras）高等法院審理後，4月下令要求政府禁止抖音。

印度政府也根據馬德拉斯高院要求，下令Apple Store和Google Play等App商店把抖音下架，導致抖音每天約損失50萬美元。

隨著抖音向印度最高法院上訴，且不斷透過印度媒體專訪及向官方遊說試圖改變禁令，印度最高法院最後裁定，否決高院的禁令要求，讓抖音又能繼續在印度市場存在。

抖音在全球有超過8億用戶，在印度下載次數高達1億次，活躍用戶多達2000萬戶。

抖音和Helo發出聲明稱，公司對抖音社群認真地負起責任，期待藉此機會與印度政府全面合作，以達成甚至超越公司應盡的義務。（編輯：王永志）1080719