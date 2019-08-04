日婦人疑感染伊波拉出血熱 安倍下令加強防疫

（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本厚生勞動省今天表示，一名從非洲中部剛果民主共和國返回日本的70多歲婦女疑似感染伊波拉病毒出血熱。日本首相安倍晉三已下令有關單位要做好治療、檢疫工作。

日本厚生勞動省表示，7月31日從剛果返回日本、家住埼玉縣的一名70多歲婦女因為發燒就醫，後來被醫師診斷疑似罹患伊波拉病毒出血熱（Ebola virus disease，EVD）。目前她正在國立感染病研究所村山廳舍（位於東京都武藏村山市）接受檢查。

日本共同社報導，為因應此事，日本首相官邸（行政中心）危機管理中心設置資訊聯絡室，日本首相安倍晉三下令相關單位醫治這名婦女，並落實檢疫工作。

日本產經新聞報導，這名婦女表示，他在剛果並沒與伊波拉出血熱患者接觸過。

厚生勞動省表示，這名女性因工作的關係，至少8個月前就在剛果，7月31日返回日本，在檢疫所接受2次體溫檢查。昨天清晨她出現發高燒的情況，住進東京都一所醫療院所接受診察，被醫師診斷出有A型流感。

報導說，剛果東部持續有伊波拉病毒出血熱疫情，世界衛生組織（WHO）上個月17日宣布，剛果伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern）。

日本厚生勞動省呼籲赴海外的民眾不要接近發生伊波拉疫情的地區，並建議民眾要加強防護。（編輯：周永捷）1080804