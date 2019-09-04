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首頁 / 國際

聯準會官員：若美國經濟持續成長 沒有必要降息

最新更新：2019/09/04 10:22

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）擁有表決權的成員之一、波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）今天表示，如果美國經濟持續成長，聯準會近期沒有降息的需要。

聯準會再過兩週即將舉辦下一場決策會議。

羅森格蘭在預先準備的講稿中表示，如果成長穩定、消費者支出強勁、通貨膨脹低和薪資增加的情況持續下去，「那麼我認為沒有立即採取政策行動的需要」。

在美國總統川普發動貿易戰之下，衰退指標開始閃紅燈，全球經濟成長放慢，市場壓倒性預期聯準會這個月稍晚會進行今年來第2度降息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）上個月進行表決時，羅森格蘭和堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）遭到多數票否決，聯準會因此宣布降息一碼，為10年以來首度降息。

羅森格蘭今天演講時表示，儘管美國經濟面臨的風險增加，但「目前為止，這些攀升的風險沒有化為現實」。

羅森格蘭指出，目前失業率低、國內生產毛額（GDP）成長維持在約2%，且通膨率低於聯準會的目標。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1080904

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