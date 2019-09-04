出口優惠白名單剔除日本 南韓指非報復措施

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓產業通商資源部今天在官方臉書表示，南韓「戰略貨品進出口告示修訂案」將日本移出白名單，主要是在加強出口管理，並非報復措施。

南韓8月14日決定將交易夥伴分類從現行的甲、乙兩類，改為甲1、甲2、乙三類。享受出口手續簡化待遇的甲類國家被分為待遇不變的甲1類和待遇下降的甲2類，日本將被歸列新增的甲2類，也是原先29個甲類國家，唯一被降至甲2類國家。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓政府公開徵求修訂案意見至9月3日。產業通商資源部表示，3日晚間10時許，日本經濟產業省提出意見。

報導指出，日本提出的意見表示，修訂案的依據和細節內容若無明確說明即逕行實施，屬於任意報復措施，並要求韓方就修訂告示的理由、日本被歸列甲2類等南韓出口管制制度給予回覆。

對此，南韓產業通商資源部指出，這項修訂主要是加強出口管理並改善制度，並針對有違國際出口管控制度、難以進行國際合作的國家，加以另行分類。韓方在修訂告示之前透過多種途徑告知日方修訂理由。

報導指出，在20天的意見徵集結束後，修訂案將經管制審查、法制審查於9月份生效。

產業通商資源部表示，即使意見徵求期限到期，若日本政府提出要求，韓方將隨時展開對話。（編輯：王永志）1080904