更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯與烏克蘭交換70名囚犯 包括導演珊索夫
國際

俄羅斯與烏克蘭交換70名囚犯 包括導演珊索夫

第76屆威尼斯影展 美國影片小丑擒金獅獎
娛樂

第76屆威尼斯影展 美國影片小丑擒金獅獎

全球暖化致冰川消融 瑞典最高峰變矮了
國際

全球暖化致冰川消融 瑞典最高峰變矮了

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／U18世界盃中華隊擊敗美國 睽違9年奪隊史第3冠
首頁 / 國際

貿易戰致油價滑落 產油國醞釀新一波減產

最新更新：2019/09/08 18:53

（中央社杜拜8日綜合外電報導）國際油價因美中貿易戰而持續滑落，主要產油國將在本週開會，考量新一波減產行動，但市場分析師懷疑，新減產措施是否能成功帶動油價上漲。

儘管產油國先前採取減產行動，再加上美國對伊朗與委內瑞拉施予制裁，也使得石油供應量減少，但仍不能抑制油價下跌。石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯等非OPEC會員國都想要阻止油價持續下滑。

分析專家說，油國組織成員與俄羅斯等夥伴國所組成OPEC+聯盟的「部長級聯合監督委員會」（Joint Ministerial Monitoring Committee）12日將在杜拜集會，可以做的決策選項有限。

顯而易見的作法就是進一步減產。

專家說，減產雖然有助油價上揚，但也有風險，可能進一步失去市場占有率。

科威特金融中心（Kuwait Financial Centre）研究主管拉古（M.R. Raghu）告訴法新社說，OPEC過去一直訴諸減產以拉抬油價，然而也付出全球市場占有率下滑的代價，從2012年市占率高峰35%跌落到2019年7月的30%。

過去減產措施大多能有效拉抬油價，但這一次市場仍持續走弱，甚至是OPEC+在6月決定將前一波每天減產120萬桶的措施再延長9個月後。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1080908

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報