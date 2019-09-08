貿易戰致油價滑落 產油國醞釀新一波減產

（中央社杜拜8日綜合外電報導）國際油價因美中貿易戰而持續滑落，主要產油國將在本週開會，考量新一波減產行動，但市場分析師懷疑，新減產措施是否能成功帶動油價上漲。

儘管產油國先前採取減產行動，再加上美國對伊朗與委內瑞拉施予制裁，也使得石油供應量減少，但仍不能抑制油價下跌。石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯等非OPEC會員國都想要阻止油價持續下滑。

分析專家說，油國組織成員與俄羅斯等夥伴國所組成OPEC+聯盟的「部長級聯合監督委員會」（Joint Ministerial Monitoring Committee）12日將在杜拜集會，可以做的決策選項有限。

顯而易見的作法就是進一步減產。

專家說，減產雖然有助油價上揚，但也有風險，可能進一步失去市場占有率。

科威特金融中心（Kuwait Financial Centre）研究主管拉古（M.R. Raghu）告訴法新社說，OPEC過去一直訴諸減產以拉抬油價，然而也付出全球市場占有率下滑的代價，從2012年市占率高峰35%跌落到2019年7月的30%。

過去減產措施大多能有效拉抬油價，但這一次市場仍持續走弱，甚至是OPEC+在6月決定將前一波每天減產120萬桶的措施再延長9個月後。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1080908