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法德不歡迎臉書幣Libra 批評對金融業構成風險

最新更新：2019/09/14 11:42

（中央社赫爾辛基13日綜合外電報導）法國和德國今天表示，臉書公司（Facebook Inc）的Libra貨幣對金融業構成風險，可能不會批准Libra進入歐洲，但支持發展替代性公共加密貨幣。

歐洲中央銀行表示，已在研擬推出公共數位貨幣的長期計畫，可能讓Libra等加密貨幣計畫形同多餘。

在芬蘭赫爾辛基出席歐元區財長會議的法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）和德國財長蕭茲（Olaf Scholz）發表聯合聲明表示，虛擬貨幣對消費者、金融穩定性和甚至歐洲各國的「貨幣主權」構成風險。

他們說：「法國和德國認為在臉書描繪的藍圖中，Libra計畫無法讓人信服這些風險能被適當解決。」

歐元區官員在這場會議中表示，如果Libra尋求獲准在歐洲營運，歐元區19國會齊心協力，設法實施嚴格的監管措施。

歐元區官員也考慮對目前基本上未受監管的虛擬貨幣，制定一系列規範。

擁有28個成員、位於瑞士負責管理Libra的Libra協會（Libra Association）表示，歡迎提出回饋意見。

Libra協會的政策與溝通主管狄斯派特（Dante Disparte）在聲明中說：「（協會成員）致力於與監管當局合作，以達成實施安全、透明和面向消費者的Libra計畫。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080914

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