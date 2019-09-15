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產油量砍半 沙烏地將動用儲備油填補供應

最新更新：2019/09/15 22:50

（中央社利雅德15日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯2個主要石油設施遭到攻擊後，沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王今天表示，沙烏地將動用龐大的石油儲備來彌補產油中斷。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的原油處理廠昨天遭到無人機攻擊，造成沙國產油量劇減每日570萬桶，接近全球產油量的6%。

新上任的阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）透過沙烏地新聞社（SPA）發布聲明表示，「部分減少的產量」將自儲油設施「彌補給客戶」。

沙烏地阿拉伯是全球最大石油供應國，攻擊造成的停產占沙國總產油量的一半。

利雅德在1988和2009年間斥資數百億美元，在沙國境內5個不同地區興建5座巨大的地下儲油設施，共可儲存數千萬桶各類煉油產品，供危機時動用。

阿卜杜拉齊茲還說，昨天的設施爆炸也造成沙烏地的伴產天然氣供應量減少約20億立方英尺（約5600萬立方公尺），導致沙國的乙烷和液化天然氣供應量將萎縮50%。但他說，國內的燃料和水電供應並未受到影響。

市場密切關注沙烏地這個石油輸出國家組織（OPEC）核心國恢復油氣生產的能力。沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）表示，恢復全部產量的「工作正在進行中」。

沙烏地在阿布蓋格的石油處理廠規模居全球之冠，最多可處理每日700萬桶原油，占沙國產油量的約70%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080915

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