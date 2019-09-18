傳沙烏地將滿足亞洲煉油廠需求 但有部分調整

（中央社新德里18日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯石油設施上週末遭攻擊後，沙烏地阿美石油公司已經通知至少亞洲6座煉油廠，10月將對他們足額供應原油，不過至少有一家煉油廠被告知等級會有部分調整。

雖然10月原油供應量和等級會維持不變，但另有一座煉油廠被告知會延後交貨。

中國和台灣的兩座煉油廠表示，沙烏地阿美（Saudi Aramco）已經告訴他們9月和10月的裝載時間沒有改變。

路透社報導，沙烏地阿拉伯表示，將能透過充足的庫存來滿足石油客戶的需求，但這是沙國第一次暗示對亞洲主要消費國的供應大致維持穩定。亞洲的原油消費占沙烏地阿拉伯原油總出口的70%以上。

3名產業人士告訴路透社，印度3家國營煉油廠印度石油公司（Indian Oil Corp）、巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corp Ltd）和芒加羅煉油和石化公司(（Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd）10月將獲得沙國的足額原油供應。

但一名拒絕表明身分的消息人士表示，沙烏地阿美已通知印度最大煉油廠印度石油公司，將供應阿拉伯重質原油，而非綜合輕質和重質原油的阿拉伯混合油。

目前未能取得印度石油公司的置評。

上週末沙國石油設施遭攻擊，阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠就是其中一座，負責處理來自蓋瓦爾（Ghawar）、夏巴（Shaybah）及胡賴斯（Khurais）等地油田的原油，煉製成阿拉伯輕質原油或阿拉伯超輕質原油。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080918