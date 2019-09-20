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提振經濟 印度調降企業稅率

最新更新：2019/09/20 22:19

（中央社孟買20日綜合外電報導）印度政府為刺激走軟的經濟，今天宣布調降企業稅，成為亞洲最低之一。分析師預估，這將引發投資人對印度重燃興趣。孟買股市今天應聲勁揚逾5%。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）宣布，國內企業主要稅率將由30%調降至22%。由於美中貿易戰嚴重打擊全球供應鏈，新德里為了吸引受到驚嚇的企業前來，而祭出減稅措施。

印度新聞信託社（PTI）報導，希塔拉曼還宣布，新設企業的稅率將由25%調降至15%，以「吸引新的製造業投資，並推動『印度製造』」。她告訴記者，新稅率「接近南亞和東南亞的最低稅率」。

印度經濟成長已連續5季減緩，今年還將成長最快的主要經濟體頭銜拱手讓給中國，使得印度總理莫迪（Narendra Modi）面臨越來越大的刺激經濟壓力。今天宣布的減稅措施預料將提振莫迪政府士氣。

莫迪在推特發文表示，減稅行動「清楚展現出政府正使出千方百計，讓印度成為更適合從事商業活動的地方，並改善社會各行各業發展機會，進而促進繁榮，讓印度成為5兆美元的經濟體」。

減稅消息宣布後，孟買股市收盤勁揚5.3%，創下10年來最大單日漲幅。盧比兌美元匯價也應聲升值。

印度股市原本眼看將出現至少自1999年以來最大單季撤資潮，彭博新聞（Bloomberg News）報導，6月以來外資賣超規模已達49億美元（約新台幣1514億元）。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080920

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