美國9月失業率降至50年最低 川普發推文喝采

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國政府今天公布，9月失業率降至50年來最低水準。消息有助緩和外界對於美國經濟成長降溫的疑慮。美國總統川普聞訊立刻在推特發文喝采。

美國9月失業率較8月減少0.2個百分點，降至1969年12月的水準3.5%，並遠低於分析師預期。

美國9月淨增13萬6000份新工作機會，低於分析師預估的14萬5000份，其中教育、政府機關、金融和企業服務等產業新增就業都明顯減少。但8月新增就業數量大幅上修到16萬8000份，比初值增加近4萬。

正面臨國會彈劾調查的川普在推文寫道：「快報：失業率降到3.5%，是50年來最低。哇！美國，我們彈劾你的總統吧（即使他沒做錯任何事！）」

不過，美國雖然繼續增加就業機會，但速度更緩慢；此外薪資持平，成長呈現減緩趨勢。

由於近期連串美國經濟數據反映川普的貿易戰已打擊企業環境，令人擔憂，因此今天的就業報告備受矚目。

儘管報告細節包含正面跡象，包括美國勞工供應量正在減少；但數據也清楚顯示，美國就業市場動力正開始減弱。

美國勞工9月平均時薪減少1美分至28.09美元，遠低於經濟學家預期，並使得長達一年的穩定上漲趨勢中止。

不僅如此，美國汽車業就業人口已連續第4個月減少，製造業也出現今年第2度人力萎縮。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081004