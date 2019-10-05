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波音和巴西航空工業公司結盟 歐盟展開深入調查

最新更新：2019/10/05 13:30

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天表示，美國航太巨擘波音公司（Boeing）和全球第3大飛機製造商巴西航空工業公司（Embraer）結盟案，恐有妨礙市場競爭的疑慮，歐盟已展開深入調查。

歐盟執委會發布新聞稿表示，執委會「關切這起交易案可能會將巴西航空工業公司從早已高度集中化的商用客機產業中排除」。

法新社報導，歐盟此舉恐會讓歐美之間早已因商業而緊張的關係惡化。

世界貿易組織（WTO）裁准美國對歐盟非法補助波音競爭對手空中巴士公司（Airbus）課徵報復性關稅後，華府宣布對價值75億美元的歐盟商品加徵關稅，歐盟亟思反制措施。

美國總統川普早已對進口鋼鐵和鋁加徵關稅，也對歐盟造成衝擊。

川普對於歐盟主管市場競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）特別不滿，維斯塔哲不但對美國科技巨擘施加更多監管限制，還帶頭調查波音和巴西航空工業公司結盟計畫。

而在歐盟眼中，波音打算吃下巴西航空工業公司多數的商用客機業務，將創造一個價值53億美元的合資企業，允許波音提供最多可容納150個座位的飛機，而波音目前在這個市場上沒有競爭力。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1081005

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