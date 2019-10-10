貿易戰難解 聯準會官員憂慮與分歧日深

9日出爐的會議紀錄顯示，聯準會官員9月集會時憂心企業投資降溫，恐衝擊民間就業與消費，但官員對未來政策走向意見不一。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國聯準會今年兩度降息，期望替經濟注入強心針。今天出爐的會議紀錄顯示，聯準會官員9月集會時憂心企業投資降溫，恐衝擊民間就業與消費，但官員對未來政策走向意見不一。

在全球多國貿易關係緊張，企業因觀望而投資縮手的情況下，世界經濟面臨重大挑戰。聯邦準備理事會（Fed）7月底調降基準利率，逾10年來首度降息，官員9月中集會時再次決議降息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1.75%至2%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）9月17至18日例會紀錄指出，從7月底到9月中，投資支出、製造業生產和出口長期疲弱的現象更加明確，官員憂心，投資、貿易與製造業走弱形成的不利因素，最終可能削弱近年扮演美國經濟中流砥柱的消費支出。

紀錄寫道：「經濟面臨的風險之一在於，近期企業資本形成、製造和外銷活動疲弱，效應可能外溢到他們的徵才決定，對家庭收支產生不利影響。」

這場例會落幕後公布的9月經濟數據，令投資人更加擔心美國經濟在貿易戰線拉長下的前景。供應管理協會（ISM）的美國製造業指數創10年來新低，服務業指數也降至3年低點；非農業就業人口增加13.6萬人，比市場預期少了近1萬人。

經濟數據欠佳照理講應拖累美股表現，但美股10月頭兩個交易日大跌後逐漸回穩，主要在於投資人更加篤定聯準會官員月底集會時將再次決議降息，防止美國經濟進一步走弱。

不過，FOMC近幾次例會顯示，聯準會官員對以降息支撐經濟意見愈來愈分歧。

7月底，波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）與堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）主張利率不變，投下反對票。9月中，除羅森格蘭與喬治外，聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）主張降息2碼，也投下反對票，只剩7名官員贊成降息1碼。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天在丹佛出席美國全國企業經濟協會（NABE）年會時提到，聯準會曾在1995與1998年兩度在幾個月內3次降息，當年經濟在政策寬鬆下重獲動能、持續擴張，聯準會今年降息也是著眼於此。

鮑爾坦言美國經濟受全球貿易、製造業景氣降溫等不利發展威脅，但不認為短期內會陷入衰退。他說，美國經濟成長略微放緩，但有可能只是在凝聚動能，沒有理由擴張無法持續下去。

FOMC例會紀錄顯示，聯準會官員對經濟大致樂觀，同時留意到貿易戰以外的風險。多人提到，部分統計模型暗示近幾個月經濟陷入衰退的機會已「顯著增加」，但有些官員強調，解讀這類統計模型並不容易。（編輯：林治平）1081010