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日7-11母公司整頓加盟店 傳關閉或遷移千家小七

最新更新：2019/10/10 20:10

（中央社東京10日綜合外電報導）日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）母公司7&I控股公司，已決定關閉旗下綜合超市部分店舖以及5家SOGO和西武百貨，也傳出將對虧損的約千家7-11予以關閉或遷移等。

日本放送協會（NHK）報導，7&I控股公司決定關閉旗下綜合超市「伊藤洋華堂」（Ito Yokado）部分店舖，及5家SOGO和西武百貨公司，如此一來，將在3年後的2022年度底前，裁減約3000名員工。

7&I控股公司今天提出包括關閉獲利能力低的店舖等在內的事業結構改革方案。

7&I控股公司社長井阪隆一說，決定要關閉SOGO．西武百貨公司，主因是判斷要改善獲利能力顯有困難。

至於旗下伊藤洋華堂的部分，有33家店舖正在研究是否和其他企業合作或是關閉，並考量把食品超市的22家店舖分社化，希望能改善獲利能力。

7&I控股公司表示，這次的措施實施後，包括遇缺不補的部分，伊藤洋華堂及SOGO．西武百貨公司到2022年度底前，合計約裁減3000名員工。

另外，全日本約有1000家7-11呈現虧損狀態，未來原則上將採取關閉或遷移等方式。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1081010

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