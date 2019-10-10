貿易戰拖累 世銀估今年亞太經濟成長減緩

（中央社曼谷10日綜合外電報導）世界銀行今天預測，亞太地區今年經濟成長料將減緩，歸咎於美中貿易緊張的不確定性，且全球主要國家經濟放緩恐進一步傷害亞太國家出口。中國附近製造業國家則短期獲有限利益。

世界銀行（World Bank）發布報告預估，亞太地區經濟成長率將由去年的6.3%下滑至今年的5.8%。

世銀的報告強調全球需求走軟，以及不確定性升高導致出口及投資成長雙雙下滑。報告還指出，貿易緊張升溫對區域成長構成長期威脅。

世銀表示，在貿易緊張及全球不確定性加劇之下，中國附近的製造中心國家短期內將獲得有限利益。

世銀首席東亞及太平洋地區經濟學家梅森（Andrew Mason）指出：「儘管企業持續尋找方法避開關稅，但對於東亞和太平洋的開發中國家，短期內不容易取代中國在全球價值鏈的角色，原因是基礎建設不足且生產規模小。」

世銀還說，中國、歐洲聯盟（EU）和美國經濟成長放緩速度較預期嚴重，可能造成亞太地區出口的需求進一步減弱。

世銀預估，中國經濟成長率將由去年的6.6%降至今年的6.1%。

世銀表示，長期而言，美中貿易紛爭持續，將使得亞太地區國家更加有必要採取貨幣或財政措施來協助刺激經濟，並進行監管改革以改善貿易和吸引投資。

世銀預估，東亞及太平洋地區經濟成長率明年將再降至5.7%，2021年進一步放緩至5.6%。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1081010