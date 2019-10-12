排氣不符規定 德要求戴姆勒召回數十萬輛柴油車

（中央社法蘭克福11日綜合外電報導）德國汽車製造商戴姆勒（Daimler）今天表示，聯邦交通管理局（KBA）以違反排氣規定為由，要求召回數十萬輛柴油車。

法新社報導，戴姆勒說，這波召回的數量估計將達6位數，並表示會「與有關當局合作」。

聯邦交通管理局近年接連下令戴姆勒召回汽車，理由是發現廢氣排放量超標，但公司總是駁斥涉入2015年爆發的「柴油門」（dieselgate）醜聞。

公司在聲明中表示，這次的召回涉及至少26萬輛Sprinter廂型車，並表示所有車輛都在2016年6月之前生產。

據德國媒體報導，聯邦交通管理局本月稍早展開調查，懷疑戴姆勒安裝「非法軟體」，試圖讓車輛在實驗室測試時的排汙量看起來比實際低。

戴姆勒早已召回約70萬輛車，包括德國境內就有近30萬輛車被召回。

德國福斯汽車（Volkswagen）2015年承認在全球1100萬輛柴油車上安裝非法「減效裝置」（defeat device），包括歐洲850萬輛及美國60萬輛車，德國有關當局隨後展開這起造假醜聞「柴油門」調查。

斯圖加特（Stuttgart）檢方今年9月底以戴姆勒數十萬輛柴油車違反排放規定為由，要求支付8.7億歐元（約新台幣294億元）罰款，戴姆勒表示不會提出異議。

自從「柴油門」4年前爆發，這場排放造假醜聞就對汽車產業造成巨大後果。部分汽車排放與呼吸道及心血管疾病有關的有害氮氧化物，高達法律規定數值的40倍。

在德國，福斯汽車、奧迪（Audi）與保時捷（Porsche）為就公司的調查案達成和解，共支付23億歐元（約新台幣790億元）的罰款，但對觸法汽車製造商員工的調查仍在繼續進行。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1081012